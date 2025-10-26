Votó Elías Suárez: "La gente va a concurrir masivamente a las urnas"

El candidato a gobernador por el Frente Cívico, Elías Suárez, votó minutos después de las 11 en la Escuela de Manualidades.

Hoy 11:13

Apenas pasadas las 11 de la mañana, Elías Suárez emitió su voto en la Escuela de Manualidades ubicada sobre calle Mitre, en una zona céntrica de esta Capital, tras lo cual mantuvo un contacto con la prensa.

El candidato a gobernador por el Frente Cívico expresó "es un día muy importante para todos los santiagueños y para todos los argentinos. Elegimos mirando a Santiago del Estero con fe, compromiso y esperanza. Esperamos seguir creciendo en una provincia que va a cumplir con su rol histórico".

"La gente sin dudas va a concurrir masivamente a las urnas. Desde la apertura de las mesas se corrigieron algunos errores y se sufraga normalmente, en el interior también, esperamos que haya un importante caudal de votos", expresó.

Destacó además que "el pueblo tiene opciones para elegir libremente entre toda la oferta electoral (...) la gente se motiva a la hora de expresar su opinión y va a haber un correlato en la convicción de la gente"

Finalmente adelantó que continuará trabajando durante toda la jornada electoral "hay una responsabilidad institucional además de la política y vamos a seguir con esta convicción".