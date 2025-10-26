Jorge Mukdise votó en Las Termas y celebró la importante afluencia de votantes

El candidato a diputado nacional por el Frente Cívico por Santiago, destacó la importancia de la democracia, la tolerancia y el respeto hacia las distintas opiniones para encontrar soluciones que beneficien al país.

Hoy 12:19

En el Colegio Cristiano Evangélico “Emaús” de Las Termas de Río Hondo, poco antes del mediodía, emitió su voto el candidato a diputado nacional por el Frente Cívico por Santiago, Jorge Mukdise, quien expresó su optimismo con respecto al porcentaje de concurrentes a las urnas.

“Participar de las elecciones es importante para todos y enriquece la democracia con todas sus expresiones políticas”, dijo el candidato luego de sufragar.

Mukdise también hizo referencia a los 40 años de democracia que lleva el país y la forma de transmitir el mensaje en los debates a la hora del diálogo. “Hay que dar un salto de calidad en la democracia a través de la tolerancia y el respeto para quienes piensan diferente; ojalá entre todos podamos encontrar soluciones que sean lo más beneficioso para la Argentina”, dijo.