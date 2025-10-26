Jorge Mukdise votó en Las Termas y celebró la importante afluencia de votantes

El candidato a diputado nacional por el Frente Cívico por Santiago, destacó la importancia de la democracia, la tolerancia y el respeto hacia las distintas opiniones para encontrar soluciones que beneficien al país.
En el Colegio Cristiano Evangélico “Emaús” de Las Termas de Río Hondo, poco antes del mediodía, emitió su voto el candidato a diputado nacional por el Frente Cívico por Santiago, Jorge Mukdise, quien expresó su optimismo con respecto al porcentaje de concurrentes a las urnas.
“Participar de las elecciones es importante para todos y enriquece la democracia con todas sus expresiones políticas”, dijo el candidato luego de sufragar.
Mukdise también hizo referencia a los 40 años de democracia que lleva el país y la forma de transmitir el mensaje en los debates a la hora del diálogo. “Hay que dar un salto de calidad en la democracia a través de la tolerancia y el respeto para quienes piensan diferente; ojalá entre todos podamos encontrar soluciones que sean lo más beneficioso para la Argentina”, dijo.