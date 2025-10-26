Ángel Niccolai resaltó la madurez del pueblo santiagueño

Destacó además el desarrollo de los comicios en el interior de la provincia, donde no se registraron incidentes.
Luego de emitir su voto pasado el mediodía en la Escuela José Ingenieros de la ciudad Capital, el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, consideró: "Hoy es un día de fiesta para la democracia, para los argentinos y en especial los santiagueños, porque tenemos la oportunidad de decidir nuestro futuro a través del voto del pueblo”.
Señaló: "Eso es positivo, ya que tenemos la madurez cívica para decidir sobre nuestro destino".
Con respecto al nuevo sistema de votación con boleta única, dijo: “Se realizaron diferentes capacitaciones, simulacros de votación, y lo hicieron con consciencia y responsabilidad, y eso nos da la plena tranquilidad”.