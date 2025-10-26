Ángel Niccolai resaltó la madurez del pueblo santiagueño

Destacó además el desarrollo de los comicios en el interior de la provincia, donde no se registraron incidentes.

Hoy 14:42

Luego de emitir su voto pasado el mediodía en la Escuela José Ingenieros de la ciudad Capital, el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, consideró: "Hoy es un día de fiesta para la democracia, para los argentinos y en especial los santiagueños, porque tenemos la oportunidad de decidir nuestro futuro a través del voto del pueblo”.

Destacó además el desarrollo de los comicios en el interior de la provincia, donde no se registraron incidentes. Señaló: “Eso es positivo, ya que tenemos la madurez cívica para decidir sobre nuestro destino”.

Con respecto al nuevo sistema de votación con boleta única, dijo: “Se realizaron diferentes capacitaciones, simulacros de votación, y lo hicieron con consciencia y responsabilidad, y eso nos da la plena tranquilidad”.