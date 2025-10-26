Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2025 | 25º
X
Locales

Ángel Niccolai resaltó la madurez del pueblo santiagueño

Destacó además el desarrollo de los comicios en el interior de la provincia, donde no se registraron incidentes.

Hoy 14:42
Ángel Niccolai

Luego de emitir su voto pasado el mediodía en la Escuela José Ingenieros de la ciudad Capital, el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, consideró: "Hoy es un día de fiesta para la democracia, para los argentinos y en especial los santiagueños, porque tenemos la oportunidad de decidir nuestro futuro a través del voto del pueblo”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Carlos Silva Neder emitió su voto y destacó que se vive una fiesta de la democracia

Destacó además el desarrollo de los comicios en el interior de la provincia, donde no se registraron incidentes. Señaló: “Eso es positivo, ya que tenemos la madurez cívica para decidir sobre nuestro destino”. 

Con respecto al nuevo sistema de votación con boleta única, dijo: “Se realizaron diferentes capacitaciones, simulacros de votación, y lo hicieron con consciencia y responsabilidad, y eso nos da la plena tranquilidad”.

TEMAS Ángel Niccolai

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dónde voto este domingo 26 de octubre en Santiago del Estero: consultá el padrón electoral
  2. 2. Viajó de Chaco a La Banda para conocer a una joven y terminó denunciado por acoso
  3. 3. ¿Se puede ir a votar con el DNI digital? Estos son los documentos válidos para emitir el voto en las elecciones 2025
  4. 4. Santiago del Estero elige gobernador, legisladores y autoridades municipales este domingo
  5. 5. Sin Mastantuono, Real Madrid festejó en el clásico ante Barcelona y se afianza como líder
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT