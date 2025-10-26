Ingresar
Elecciones 2025 en Santiago del Estero: la votación cerró con una concurrencia superior al 70%

La provincia se destacó por su alta concurrencia ciudadana en una jornada electoral que transcurrió con normalidad y sin incidentes. Los primeros resultados oficiales se esperan entre las 21 y las 22 horas.

Hoy 20:25

Este domingo 26 de octubre, los santiagueños se acercaron masivamente a las urnas, superando el 70% de participación del padrón electoral, según los primeros datos oficiales de la Justicia Electoral. Este nivel de concurrencia sitúa a la provincia por encima del promedio nacional, donde la participación fue significativamente menor.

Los comicios incluyeron la renovación de cargos clave a nivel nacional y provincial. Santiago del Estero eligió a sus diputados y senadores nacionales, mientras que en la esfera provincial se definieron el gobernador y vicegobernador, junto con nuevas bancas en la Legislatura.

Las autoridades informaron que los primeros resultados oficiales estarán disponibles entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando comenzará el escrutinio provisorio. Los distintos partidos políticos siguen expectantes, evaluando un escenario que podría modificar la composición política tanto en la provincia como a nivel nacional.

Durante toda la jornada, la votación se desarrolló con normalidad, con un despliegue logístico que permitió un acceso ágil a los centros de votación en toda la provincia. Con las urnas cerradas, ahora se inicia la etapa de análisis y proyecciones sobre el impacto de los comicios.

