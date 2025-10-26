Gerardo Zamora destacó la unidad y solidaridad de los santiagueños tras el triunfo del Frente Cívico por Santiago

Desde el búnker oficialista, el zamora agradeció a militantes y fiscales, resaltó la importancia del respeto democrático y celebró que la fórmula de Suárez y Silva Neder gobernará la provincia con más del 70% de los votos.

Hoy 23:03

Tras el cierre de los comicios en Santiago del Estero, la fórmula del Frente Cívico por Santiago, integrada por Elías Suárez como gobernador y Carlos Silva Neder como vicegobernador, se impuso con más del 70% de los votos, consolidando su liderazgo provincial y asegurando la continuidad de la gestión.

En estas elecciones, Gerardo Zamora resultó electo senador nacional, fortaleciendo la representación del Frente Cívico por Santiago en el Congreso y asegurando su participación en la política nacional junto a la continuidad del oficialismo provincial.

Desde el búnker del oficialismo, Gerardo Zamora expresó su agradecimiento a todos los sectores políticos y militantes que trabajaron durante la jornada electoral. “A todos los militantes de toda la provincia por el Frente Cívico por Santiago, gracias por fiscalizar todo el día y garantizar que la votación transcurriera con paz y respeto”, sostuvo.

Zamora destacó que los resultados, con un porcentaje suficiente para ser irreversible, evidencian el amplio respaldo del electorado santiagueño. “El Frente Cívico por Santiago se impuso por amplia mayoría. Gracias a todos por confiar”, afirmó.

El dirigente también reconoció el desempeño de las demás fuerzas políticas. “A Fuerza Patria, que obtuvo el segundo lugar; felicitaciones también a La Libertad Avanza, Despierta Santiago y a todas las fuerzas que participaron respetando la democracia. Siempre voy a proponer diálogo, respeto, amor y solidaridad”, indicó Zamora, subrayando la importancia de la unidad por el bienestar de la provincia y la defensa de sus intereses.

En su mensaje, Zamora reflexionó sobre la responsabilidad que implica un resultado electoral. “Los triunfos a veces son efímeros y nos deben comprometer más que ponernos contentos. Mi compromiso es con la patria y trabajaré para fomentar el diálogo y la unidad, más allá de las diferencias”, aseguró.

Finalmente, celebró el triunfo de Elías Suárez y Silva Neder y destacó la confianza que los santiagueños depositaron en la fórmula. “Se eligió la fórmula que gobernará la provincia por los próximos cuatro años y sacó más del 70% de los votos. Felicitaciones Elías, felicitaciones Carlos. Los tenemos que acompañar para que hagan el maravilloso gobierno que seguramente concretarán a partir del 10 de diciembre”, concluyó, llamando a construir un Santiago solidario y unido.