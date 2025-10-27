Ingresar
EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:19

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 28 de octubre: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad Capital; de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Colon de la ciudad Capital (comprendido entre Hnos. Wagner, Juan Milburg, Catalina de María y Capitán Pedro Gallo Díaz) y a la ciudad de Beltran y sus zonas rurales aledañas; de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de La Noria y Los Juarez (dpto. Loreto); de  y de 09:30 a 12:30 hs afectando a los barrios Centro, Villa Unión, Salido y Dorrego de la ciudad de  La Banda y de 12:00 a 15:00 hs afectando a parte de la ciudad de Nueva Esperanza (barrios Aeropuerto, Santa Ana, Unión y Progreso, San Francisco, Las Palmiras y El Saladillo).

Miércoles 29 de octubre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de los barrios Borges y Coesa de la ciudad Capital (comprendido entre Julio Carreras, Sara Diaz Raed, Haide Pianetto y Dr. Manuela Santucho) y a las localidades de Tinajerayoj y Pozo Bueno (dpto. Moreno); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Maco (por sobre camino del Medio) y Cuatro Horcones (dpto. Banda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Quimili  (barrios San Martin, Juan XXIII, Campos II, zona de avenida San Martin y Ruta Prov. N° 6 y escuela Prov. de San Luis) y de 12:00 a 15:00 hs afectando a la ciudad de Nueva Esperanza.

TEMAS Edese

