Supergirl vuelve al rodaje con una sorpresa: habrá más de un superhéroe

El film de DC Studios retomó la filmación para incluir nuevas escenas y podría sumar la presencia de Superman, interpretado por David Corenswet.

Hoy 10:22

El rodaje de Supergirl aún no ha concluido y, según trascendió, el equipo de producción ha retomado las cámaras para realizar dos semanas adicionales de grabación. El motivo, según el insider Daniel Richtman, sería la incorporación de nuevas escenas con Superman, el personaje que encarna David Corenswet, actual protagonista de Superman: Legacy.

La noticia alimenta las especulaciones sobre una conexión directa entre ambas películas, en línea con el objetivo del director James Gunn de construir un universo cinematográfico cohesionado bajo la marca DC Studios.

Los rumores cobraron fuerza tras un curioso detalle observado por visitantes del Warner Bros. Studio Tour: el traje de Superman había sido retirado de exhibición, con un cartel que informaba que estaba siendo utilizado por una producción en curso. El silencio del estudio frente a este hecho solo aumentó las sospechas de que el Hombre de Acero volverá a aparecer, esta vez junto a Supergirl.

Milly Alcock

Aunque la filmación principal concluyó en mayo, las producciones de gran escala suelen realizar reshoots para ajustar detalles o sumar material nuevo. Sin embargo, en este caso, todo indica que se trata de algo más que simples retoques técnicos.

Un pase privado con buenas críticas

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Supergirl tuvo una proyección privada en el lote de Burbank, a la que asistieron ejecutivos de Warner Bros. y colaboradores cercanos de James Gunn. Si bien no se divulgaron detalles, las primeras impresiones fueron positivas, lo que incrementó las expectativas en torno al film.

La protagonista, Milly Alcock, conocida por su papel en House of the Dragon, interpreta a Kara Zor-El en una versión más ruda y emocionalmente compleja del personaje. Esta encarnación se distancia de la imagen tradicional de la heroína idealista, mostrando a una joven marcada por la destrucción de su planeta y con una personalidad más directa y combativa.

Una historia con tono diferente

La guionista Ana Nogueira explicó que su visión de Supergirl busca mostrar una protagonista “más áspera, más divertida y más humana”. Según señaló, Kara es un personaje que carga con traumas y contradicciones, lo que la convierte en una figura más cercana y menos idealizada.

El reparto incluye también a Eve Ridley (3 Body Problem), Matthias Schoenaerts, David Krumholtz y Emily Beecham, además del debut de Jason Momoa como Lobo, el cazarrecompensas intergaláctico.

Estreno y conexiones futuras

Warner Bros. confirmó que Supergirl se estrenará el 26 de junio de 2026, como parte de la fase “Dioses y Monstruos” del nuevo DC Universe. Inspirada en el cómic de Tom King publicado en 2022, la película combinará acción, aventura y ciencia ficción en un tono de western espacial.

Si se confirma la participación de Superman, esta podría ser la primera gran conexión entre los personajes centrales del renovado universo de DC. Una colaboración entre ambos kryptonianos marcaría un punto de partida clave para las próximas producciones del estudio.