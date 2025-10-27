Incendio en la Alcaidía Judicial de Salta: 16 internos heridos por la quema de colchones

El fuego se desató anoche en el pabellón B1. Personal penitenciario y bomberos trabajaron para controlar las llamas y evacuar a los detenidos.

Hoy 12:16

Un incendio se registró este domingo en el pabellón B1 de la Alcaidía Judicial de Salta, lo que generó un importante operativo policial y la intervención de Bomberos y personal del Servicio Penitenciario.

Según informó la Dirección General del Servicio Penitenciario de Salta, el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas y se originó por la quema de colchones en el sector mencionado.

Como resultado, 16 internos fueron trasladados al hospital San Bernardo, algunos con intoxicación por el humo y otros con quemaduras de distinta consideración.

El personal de guardia detectó el fuego y activó los protocolos de emergencia, dando intervención al Grupo de Operaciones del SPPS, al Servicio de Emergencias Médicas y a Bomberos, que lograron controlar el foco ígneo y asistir a las personas afectadas.

En tanto, se realizan traslados preventivos de internos hacia la Unidad Carcelaria 1 del penal de Villa Las Rosas, con apoyo de distintas áreas de la Policía de Salta.

La Fiscalía Penal correspondiente tomó intervención y llevará adelante las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades. Además, el Servicio Penitenciario informó que se iniciará una investigación interna.