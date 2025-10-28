El dólar sube $35 y vuelve a acercarse al techo de la banda

Si bien el resultado favorable al Gobierno desactivó tensiones preelectorales y dio paso a una primer jornada de alivio cambiario, el tipo de cambio vuelve a ser demandado esta segunda jornada.

Hoy 11:39

El dólar oficial abre, en esta segunda jornada poselectoral, al alza. Cabe resaltar que, en la víspera, y tras un resultado favorable para el Gobierno en las elecciones legislativas, el mercado bursátil registró una jornada de euforia con ganancias de dos dígitos. Sin embargo en lo que respecta al frente cambiario con el pasar de las horas la tendencia iba perdiendo firmeza.

El dólar mayorista este martes opera en $1.455 por encima del cierre previo. Cabe recordar que el lunes, el spot fue de menor a mayor: en las primeras horas del día llegó a un mínimo de $1.350 —una baja de $142 o 9,5% respecto del viernes—, su menor valor en un mes, pero cerró en $1.435, con un descenso de $57 o 3,8%.

"El dólar mayorista vuelve estar cerca de la banda superior, última operación en $1.484 (+3,4%)", reveló una fuente del mercado, en ese marco el BCRA se para con órdenes de ventas en $1.494.50. Según operadores, al momento el volumen alcanza los u$s41 millones operados.

Pese al optimismo del mercado, aún continúan las dudas sobre la banda cambiaria y persiste la idea de liberar el tipo de cambio contando con el apoyo de EEUU. Sin embargo, a corto plazo, se mantendría la baja en los tipos de cambio.