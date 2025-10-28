Milton Giménez palpitó el Boca-River y no dudó: "El Superclásico lo vamos a ganar"

El delantero, que viene de ser figura contra Barracas Central, se la jugó en vísperas del cruce con el Millonario.

Hoy 21:02

La cuenta regresiva ya comenzó. Aunque todavía resta una fecha clave tanto para Boca como para River antes del esperado cruce en La Bombonera, el foco inevitablemente se posa en el 9 de noviembre, día en que volverán a enfrentarse en un duelo determinante por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Dentro del plantel Xeneize, el ambiente se vive con entusiasmo y confianza, tal como lo expresó Milton Giménez: “El clásico lo vamos a ganar”.

El delantero de 29 años, autor de un doblete decisivo ante Barracas Central en la última fecha, se mostró confiado de cara al Superclásico. “Porque estamos bien”, aseguró en diálogo con Radio Continental, reflejando el buen momento anímico del equipo de Claudio Úbeda, que busca cerrar el torneo con una racha positiva.

Con cinco goles en igual cantidad de titularidades en el Clausura, Giménez atraviesa su mejor etapa desde su llegada al club. “Tenemos todas finales y hay que jugarlas así. Se notó que tomamos este partido como una final. Arrancamos sabiendo que teníamos que ganar sí o sí”, analizó el ex Banfield, quien se afianzó como titular ante la ausencia de Edinson Cavani.

El mensaje al hincha y la confianza goleadora

A menos de dos semanas del Superclásico, el goleador le habló directamente al hincha de Boca: “Que esté tranquilo, que estamos haciendo todo lo posible. Esa misma ansiedad la sentimos y nosotros también la tenemos. Que se queden tranquilos que lo vamos a lograr”, afirmó, transmitiendo optimismo en un momento crucial de la temporada.

Desde su llegada a Boca a mediados de 2024, tras la salida de Darío Benedetto, Giménez no tardó en ganarse un lugar. Cerró su primer semestre con siete goles en 25 partidos, y en este 2025 lleva 10 tantos en 29 encuentros, números que lo consolidan como una de las cartas ofensivas más efectivas del plantel.

En comparación con sus competidores directos, el Matador Cavani registra 4 goles en 21 partidos, mientras que Miguel Merentiel acumula 11 en 38. Con semejante rendimiento, Giménez se perfila como una pieza clave para el Superclásico del 9 de noviembre, donde Boca buscará dar un golpe de autoridad en su casa y mantener viva la ilusión copera.