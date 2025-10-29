Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 OCT 2025 | 17º
X
Somos Deporte

Central Córdoba ya sabe cuándo enfrentará a Independiente Rivadavia en Mendoza por la fecha 15

El equipo de Omar De Felippe buscará seguir en la pelea por la clasificación a los playoffs en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, por la Zona A.

Hoy 20:29

Se confirmó la programación de la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025, y Central Córdoba ya sabe cuándo deberá salir nuevamente a la ruta. El conjunto santiagueño visitará a Independiente Rivadavia el lunes 10 de noviembre a las 21.15, en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, por la Zona A.

Será una parada exigente para los dirigidos por Omar De Felippe, que intentarán mantener el buen momento futbolístico y sumar fuera de casa ante un rival necesitado. La Lepra mendocina, por su parte, buscará hacerse fuerte en su cancha para escapar del fondo de la tabla.

La fecha 15 tendrá como atractivo principal el Súperclásico entre Boca y River, que se disputará el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en la Bombonera. Además, habrá acción repartida durante todo el fin de semana con encuentros claves en ambas zonas del campeonato.

Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba
Lunes 10 de noviembre
21.15 horas
Estadio Bautista Gargantini (Mendoza)
Zona A – Fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Así se jugará el resto de la 15° fecha del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

21.00 - Rosario Central vs. San Lorenzo - Zona B

Sábado 8 de noviembre

17.00 - Racing vs. Defensa y Justicia - Zona A
19.15 - Huracán vs. Newell's - Zona A
19.15 - Talleres vs. Platense - Zona B
21.30 - Unión vs. Barracas Central - Zona A
21.30 - San Martín de San Juan vs. Lanús - Zona B

Domingo 9 de noviembre

16.30 - Boca vs. River - Interzonal
19.20 - Sarmiento vs. Instituto - Zona B
19.20 - Banfield vs. Aldosivi - Zona A
21.30 - Tigre vs. Estudiantes - Zona A
21.30 - Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz - Zona B

Lunes 10 de noviembre

17.00 - Gimnasia vs. Vélez - Zona B
19.00 - Deportivo Riestra vs. Independiente - Zona B
21.15 - Argentinos Juniors vs. Belgrano - Zona A
21.15 - Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia - Zona A

TEMAS Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento asalto bajo la modalidad “piraña” en avenida Núñez del Prado: usaron un celular como carnada
  2. 2. Un médico de Añatuya acusa a una de sus hijas de haberlo engañado para retirar sus ahorros en dólares
  3. 3. Una mujer denunció en la policía que su hija fue manoseada por un compañero de aula
  4. 4. Brasil: ascienden a 132 los muertos en Río de Janeiro tras el operativo contra Comando Vermelho
  5. 5. En vivo: Racing enfrenta a Flamengo con la ilusión de alcanzar el pase a la final de la Copa Libertadores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT