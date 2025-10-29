Central Córdoba ya sabe cuándo enfrentará a Independiente Rivadavia en Mendoza por la fecha 15

El equipo de Omar De Felippe buscará seguir en la pelea por la clasificación a los playoffs en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, por la Zona A.

Hoy 20:29

Se confirmó la programación de la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025, y Central Córdoba ya sabe cuándo deberá salir nuevamente a la ruta. El conjunto santiagueño visitará a Independiente Rivadavia el lunes 10 de noviembre a las 21.15, en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, por la Zona A.

Será una parada exigente para los dirigidos por Omar De Felippe, que intentarán mantener el buen momento futbolístico y sumar fuera de casa ante un rival necesitado. La Lepra mendocina, por su parte, buscará hacerse fuerte en su cancha para escapar del fondo de la tabla.

La fecha 15 tendrá como atractivo principal el Súperclásico entre Boca y River, que se disputará el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en la Bombonera. Además, habrá acción repartida durante todo el fin de semana con encuentros claves en ambas zonas del campeonato.

Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba

Lunes 10 de noviembre

21.15 horas

Estadio Bautista Gargantini (Mendoza)

Zona A – Fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Así se jugará el resto de la 15° fecha del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

21.00 - Rosario Central vs. San Lorenzo - Zona B

Sábado 8 de noviembre



17.00 - Racing vs. Defensa y Justicia - Zona A

19.15 - Huracán vs. Newell's - Zona A

19.15 - Talleres vs. Platense - Zona B

21.30 - Unión vs. Barracas Central - Zona A

21.30 - San Martín de San Juan vs. Lanús - Zona B

Domingo 9 de noviembre

16.30 - Boca vs. River - Interzonal

19.20 - Sarmiento vs. Instituto - Zona B

19.20 - Banfield vs. Aldosivi - Zona A

21.30 - Tigre vs. Estudiantes - Zona A

21.30 - Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz - Zona B

Lunes 10 de noviembre

17.00 - Gimnasia vs. Vélez - Zona B

19.00 - Deportivo Riestra vs. Independiente - Zona B

21.15 - Argentinos Juniors vs. Belgrano - Zona A

21.15 - Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia - Zona A