Secuestran cocaína valuada en 130 millones de pesos en la Ruta 34

La droga la llevaban oculta en gatos hidráulicos de un camión boliviano.

Hoy 20:56

Efectivos de Gendarmería Nacional de Santiago del Estero detectaron un importante cargamento de droga que era trasladado de manera oculta en el interior de crickets hidráulicos tipo “botella”, que se encontraban dentro de las cajas de herramientas de un camión de carga de bandera boliviana. El vehículo había ingresado al país con el propósito de cargar combustible en sus tanques tipo cisterna.

Tras un minucioso control, realizado en Ruta 34 a la altura de Las Tijeras, los uniformados descubrieron que los dispositivos metálicos habían sido modificados para ocultar la sustancia estupefaciente. Luego de realizar las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total cercano a los seis kilos, valuados en más de 130 millones de pesos.

Por disposición del Juzgado Federal N° 2, a cargo del Dr. Sebastián Argibay, y la Secretaría Penal del Dr. Medina, se procedió al secuestro del camión y a la detención de un ciudadano de nacionalidad boliviana, quien quedó incomunicado mientras avanza la investigación judicial.

