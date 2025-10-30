El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 30 de octubre: anuncian cielo cubierto y una máxima de 22º

La probabilidad de lluvias está descartada para esta jornada. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 06:04

Octubre atraviesa sus últimos días y en Santiago del Estero lo hace con jornadas más que agradables en materia climática. Sí, en su página web el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves con cielo mayormente cubierto y una máxima que treparía hasta los 22 grados.

Los vientos, agrega el organismo nacional, soplarían principalmente del sector noreste, a una velocidad que oscilaría entre los 12 y 22 kilómetros por hora.

Si miramos el pronóstico, podremos advertir que para el viernes 31, último día del décimo mes de este año 2025, se espera un ascenso de la temperatura, la cual podría alcanzar los 30 grados. Las nubes, para esta jornada, se despedirían del cielo y darían lugar a un sol pleno y radiante, precisa el SMN.

Para el fin de semana se esperan condiciones bien agradables y primaverales, con mínimas que rondarían los 15 grados y máximas que podrían trepar hasta los 31.