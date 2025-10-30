Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 OCT 2025 | 15º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 30 de octubre: anuncian cielo cubierto y una máxima de 22º

La probabilidad de lluvias está descartada para esta jornada. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 06:04
Feriado nublado Plaza Mayor

Octubre atraviesa sus últimos días y en Santiago del Estero lo hace con jornadas más que agradables en materia climática. Sí, en su página web el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves con cielo mayormente cubierto y una máxima que treparía hasta los 22 grados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los vientos, agrega el organismo nacional, soplarían principalmente del sector noreste, a una velocidad que oscilaría entre los 12 y 22 kilómetros por hora.

Si miramos el pronóstico, podremos advertir que para el viernes 31, último día del décimo mes de este año 2025, se espera un ascenso de la temperatura, la cual podría alcanzar los 30 grados. Las nubes, para esta jornada, se despedirían del cielo y darían lugar a un sol pleno y radiante, precisa el SMN.

Para el fin de semana se esperan condiciones bien agradables y primaverales, con mínimas que rondarían los 15 grados y máximas que podrían trepar hasta los 31.

Recuerden que pueden seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Racing no pudo revertir la serie y quedó eliminado de la Libertadores ante Flamengo en Avellaneda
  2. 2. Secuestran cocaína valuada en 130 millones de pesos en la Ruta 34
  3. 3. Hallaron culpable a un expolicía de Illinois por el asesinato de una mujer afroamericana
  4. 4. Matilda, la hija de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, cumplió 15 años y lo festejó a lo grande
  5. 5. En el Parque Mama Antula más de 1000 alumnos de los jardines municipales participaron de un campamento de egresados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT