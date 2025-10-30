Aprehendieron a una mujer acusada de rociar con combustible y prender fuego a su pareja en Monte Quemado

La sospechosa, de 35 años, habría atacado a su concubino tras descubrirlo en una situación de infidelidad. El hombre sufrió graves quemaduras y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional.

Hoy 07:06

Una grave denuncia conmocionó a la comunidad de Monte Quemado, en el departamento Copo, donde una mujer de 35 años fue aprehendida por orden del fiscal Dr. Santiago Bridoux, acusada de haber rociado con combustible y prendido fuego a su pareja, un hombre de 37 años identificado como Silva, luego de sorprenderlo presuntamente en una situación de infidelidad.

El violento hecho se conoció ayer alrededor de las 7 de la mañana, cuando personal policial recibió un aviso desde un puesto de control cercano a la localidad de Ifia, donde se solicitaba una ambulancia para asistir a un hombre gravemente quemado.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima junto a Galván, su pareja, ambos domiciliados en Monte Quemado. La mujer relató que Silva la había llamado pidiéndole ayuda, asegurando que se había quemado accidentalmente en el paraje La Gloria, donde trabajaba con madera.

Sin embargo, las inconsistencias en su relato y las pericias realizadas en el lugar despertaron las sospechas de los investigadores. En un primer momento se creyó que el incendio se había producido de forma accidental, pero las huellas de una moto, la presencia de una tercera persona y el testimonio de otra mujer —presunta amante de la víctima— llevaron a los efectivos a reconsiderar la hipótesis.

La testigo contó que, al advertir la llegada de Galván, decidió escapar para evitar un enfrentamiento, y que poco después escuchó los gritos de dolor del hombre. Ante estos elementos, el fiscal Bridoux dispuso la aprehensión inmediata de Galván, quien quedó imputada por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo.

La víctima, en tanto, fue asistida en el hospital de Monte Quemado por la doctora Carolina Fernández, quien dispuso su derivación al Hospital Regional debido a la gravedad de las quemaduras que presenta en gran parte del cuerpo.