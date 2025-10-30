Trump y Xi redujeron tensiones: Estados Unidos bajó los aranceles y China flexibilizó restricciones a minerales

El mandatario estadounidense también señaló que ambos países cooperarán en la cuestión de Ucrania.

En un gesto de distensión tras años de enfrentamientos comerciales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la reducción de los aranceles a las importaciones procedentes de China, luego de una cumbre con el líder chino Xi Jinping celebrada en Busan, Corea del Sur.

Las importaciones chinas pasarán a tributar un 47%, diez puntos menos que antes, mientras que China accedió a suspender por un año las restricciones a las exportaciones de minerales de tierras raras, insumos esenciales para la fabricación de celulares, vehículos eléctricos y aviones de combate.

“Diría que en una escala del 1 al 10, siendo 10 la mejor, la reunión fue un 12”, expresó Trump a bordo del Air Force One, calificando el encuentro como “histórico”. Además, confirmó que visitará China en abril y que Xi será recibido luego en Washington o Palm Beach, en el marco de una agenda de cooperación bilateral.

Durante la cumbre, que se extendió por una hora y 40 minutos, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de una tregua comercial y se comprometieron a avanzar en temas sensibles como el fentanilo y el comercio agrícola. Trump anunció una reducción de los aranceles al opioide del 20% al 10%, mientras que Xi se comprometió a reforzar los controles para frenar el tráfico de esa sustancia.

En materia agrícola, China retomará la compra de soja estadounidense tras varios meses de interrupción. “Ya se resolvió todo el tema de las tierras raras, y eso beneficia al mundo entero”, aseguró Trump, subrayando la magnitud del acuerdo.

El mandatario estadounidense también señaló que ambos países cooperarán en la cuestión de Ucrania, aunque aclaró que no se discutió el comercio de petróleo ruso ni la situación de Taiwán, temas que quedaron fuera de la mesa.

Por su parte, Xi Jinping comparó la relación entre ambas potencias con un “buque en alta mar que debe mantener el rumbo correcto”, y llamó a “trabajar juntos por el bien del mundo”. Reconoció que las fricciones son inevitables, pero destacó que los equipos económicos alcanzaron un consenso básico sobre las principales preocupaciones de ambos gobiernos.

La reunión, realizada al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, marcó el primer encuentro cara a cara entre Trump y Xi desde 2019.

La delegación estadounidense estuvo integrada por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Comercio Howard Lutnick; mientras que por China participaron el canciller Wang Yi, el ministro de Comercio Wang Wentao y el viceprimer ministro He Lifeng.

El optimismo de Busan contrasta con los meses de escalada arancelaria, pero tanto Washington como Beijing coinciden ahora en la necesidad de evitar una nueva guerra comercial que ponga en riesgo la estabilidad económica global.