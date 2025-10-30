Cayó un narco delivery en Las Termas: vendía cocaína y coordinaba por WhatsApp

El allanamiento se realizó en el barrio España, donde efectivos de Drogas Peligrosas detuvieron a un hombre de 45 años y secuestraron droga, dinero y una motocicleta.

Hoy 08:44

Efectivos de la División Drogas Peligrosas de Las Termas de Río Hondo llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio España, que terminó con la detención de un hombre de 45 años acusado de comercializar cocaína bajo la modalidad delivery.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el procedimiento, ordenado en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 y con intervención de la Fiscalía de Las Termas, los investigadores secuestraron 36 envoltorios con cocaína lista para la venta, $2.040.000 en efectivo, una balanza digital, tres teléfonos celulares, recortes de nylon y una motocicleta Honda Wave que habría sido utilizada para las entregas.

Según las averiguaciones, el sospechoso coordinaba los pedidos a través de WhatsApp y realizaba la distribución personalmente, trasladándose en moto hasta los distintos puntos de entrega. Las tareas de seguimiento y vigilancia permitieron reunir las pruebas necesarias que derivaron en el allanamiento y su posterior aprehensión.