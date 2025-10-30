La Red Comunitaria en Discapacidad avanza con su tercer encuentro en el barrio 25 de Mayo

El programa impulsado por la Dirección de Discapacidad del municipio bandeño continúa fortaleciendo el acompañamiento territorial y las políticas inclusivas con una nueva jornada de trabajo comunitario.

Hoy 12:24

La Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, realizó el tercer encuentro de la “Red Comunitaria en Discapacidad” en el Centro de Atención Médica Municipal N° 4 del barrio 25 de Mayo.

A través de esta iniciativa, se busca fortalecer el acompañamiento territorial y brindar respuestas concretas a las necesidades de las personas con discapacidad en los distintos barrios de la ciudad.

La directora del área, Alejandra Nallar, explicó que el programa surgió como una respuesta ante el difícil contexto nacional que atraviesa el colectivo con discapacidad. En ese sentido, destacó que el municipio bandeño, a través de la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, continúa apostando al fortalecimiento de las políticas públicas inclusivas, mostrando presencia, acompañamiento y compromiso real con los vecinos.

Asimismo, se anticipó que la propuesta se desarrollará mediante encuentros semanales en los barrios, con la participación de instituciones y organizaciones del territorio, entre ellas centros de salud, clubes deportivos, centros de atención municipal y grupos sociales.

Cada ciclo del programa contempla tres jornadas por barrio, con actividades de diagnóstico, capacitación, intercambio y planificación de acciones conjuntas.

Durante el tercer encuentro, el gabinete interdisciplinario de la Dirección de Discapacidad brindó asesoramiento sobre pensiones no contributivas dadas de baja, realizó evaluaciones diagnósticas y relevamientos de datos, además de articular asistencias conjuntas con las direcciones de Género y Prevención en Adicciones.