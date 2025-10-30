Elecciones UNSE: "Sabemos gestionar en tiempos de crisis y eso es una fortaleza"

Sandra Moreira y Carla Ferreyra, candidata a decana y vicedecana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero hablaron de sus propuestas durante una visita a los estudios de Radio Panorama.

Hoy 13:41

Sandra Moreira y Carla Ferreyra, candidatas a decana y vicedecana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), visitaron los estudios de Radio Panorama para presentar sus propuestas de cara a las próximas elecciones universitarias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al frente del espacio “Más Humanidades”, ambas destacaron la continuidad de un trabajo en equipo que busca fortalecer los logros alcanzados y afrontar nuevos desafíos.

“La impronta es igual porque compartimos esta gestión. Hemos ideado estrategias en tiempos difíciles. Tenemos 29 carreras, lo que nos posiciona con una gran oferta académica. Ninguna de nuestras carreras ha quedado en el tiempo: hemos ampliado tanto las opciones de grado como de posgrado”, explicó Moreira.

La candidata señaló además que su objetivo es consolidar los avances de la actual conducción, aportando su propia mirada: “Nuestro desafío es doble, porque estamos identificadas con una gestión de la que nos sentimos parte, pero partimos de logros alcanzados con la expectativa de darle nuestra impronta”.

Por su parte, Carla Ferreyra destacó los retos que enfrenta la educación superior en el contexto actual: “Los tiempos cambian y hay muchos desafíos. Adaptarnos a los requerimientos de la educación actual, atravesada por la tecnología, implica un cambio de mentalidad y también un esfuerzo económico, limitado por la situación de las universidades”.

Ferreyra subrayó además la importancia de una gestión eficiente en un contexto de restricciones. "La facultad tiene sus propios gastos, desde servicios hasta mantenimiento de infraestructura, y eso requiere una mirada estratégica para priorizar dónde direccionar los esfuerzos. Sabemos gestionar en tiempos de crisis y eso es una fortaleza".