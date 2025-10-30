Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 OCT 2025 | 22º
X
País

El dólar oficial subió $5 y cerró a $1465 en el Banco Nación

Así, en el segmento mayorista, la divisa cerró en los $1.438, lejos del techo de la banda pero encima del cierre previo.

Hoy 18:51

Este jueves, el dólar oficial rebotó sobre el final de la rueda pero acumula un retroceso de $54, justamente en esta semana posterior a las elecciones de medio término que dio por ganador a nivel país a la Libertad Avanza. Así, en el segmento mayorista, la divisa cerró en los $1.438, lejos del techo de la banda pero encima del cierre previo. En tanto, en el Banco Nación (BNA), el tipo de cambio se ubicó a $1.465 para la venta.

"El tipo de cambio, si bien se mantiene por encima de $1.400, debería verse beneficiado por las nuevas emisiones corporativas y la reducción de posiciones cubiertas, permitiendo una apreciación hacia la zona de $1.350–$1.400, en nuestra opinión", especificaron desde Max Capital.

La licitación del miércoles del Tesoro permitirá liberar pesos a la economía y aliviar la presión sobre las tasas de interés. La Secretaría de Finanzas informó que en la segunda licitación de octubre se adjudicaron $6,867 billones frente a ofertas por $7,843 billones, lo que representa un rollover del 57,18%. Esto implicó una renovación parcial de los vencimientos y la inyección de unos $5 billones a la plaza.

El Gobierno apunta a normalizar el mercado de cambios, aprovechando el clima optimista tras las elecciones legislativas. La expectativa oficial es que los pesos liberados no se canalicen hacia el dólar, sino hacia fondos Money Market e instrumentos ajustados por CER, en un esquema respaldado por la ratificación de las bandas cambiarias.

TEMAS Dólar

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: encuentran muerta a nena de 9 años e investigan si habría ingerido clonazepam
  2. 2. Liberan en Córdoba a 17 peones santiagueños que vivían en condiciones infrahumanas
  3. 3. Aprehendieron a una mujer acusada de rociar con combustible y prender fuego a su pareja en Monte Quemado
  4. 4. Diego Armando Maradona: la vigencia del mito a 65 años de su nacimiento
  5. 5. En el Parque Mama Antula más de 1000 alumnos de los jardines municipales participaron de un campamento de egresados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT