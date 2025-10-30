Furor por “El Pichi” en el centro de la ciudad durante los festejos por los 60 años de Canal 7

La icónica mascota del canal recorrió las calles céntricas y se convirtió en el gran protagonista de la plaza Libertad. Familias, estudiantes y transeúntes aprovecharon para saludarlo y tomarse fotos.

Hoy 20:59

En el marco de las celebraciones por el 60º aniversario de Canal 7 de Santiago del Estero, la icónica mascota del canal, “El Pichi”, recorrió este jueves las calles céntricas y se convirtió en el gran protagonista de la jornada. Su paso por la plaza Libertad generó un clima festivo que reunió a familias, estudiantes y transeúntes que no dudaron en acercarse para saludarlo y tomarse fotos.

Los festejos se vivieron con alegría y emoción, especialmente entre los niños y jóvenes que siguieron con entusiasmo las ocurrencias del querido personaje. En medio de risas y aplausos, “El Pichi” invitó a todos a cantar el “Feliz cumpleaños” al canal santiagueño, que durante seis décadas acompañó a los hogares con información, entretenimiento y producciones locales.

La actividad también contó con la presencia de alumnos de distintos colegios de la ciudad, quienes participaron activamente del homenaje, sumándose a una jornada que reflejó el cariño del público hacia Canal 7 de Santiago del Estero.

Canal 7 celebró un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la comunidad santiagueña. A lo largo de estos 60 años, el canal se consolidó como un medio de referencia, testigo de la historia y las transformaciones de Santiago del Estero, y “El Pichi” se consagró como el símbolo más querido de esa conexión con la gente.