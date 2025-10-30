Ingresar
El gobernador Zamora participó de la reunión con Milei en Casa Rosada

El mandatario santiagueño estuvo este jueves donde también estuvieron otros 19 gobernadores.

Hoy 21:08
casa de gobierno

El presidente de la Nación convocó a gobernadores para iniciar el diálogo que permita avanzar con la aprobación del presupuesto para el año 2026.

La reunión también tuvo como objetivo buscar dialogar sobre una agenda de reformas, cuyos anteproyectos se darían a conocer en los próximos días, antes de enviarlos a consideración del Congreso de la Nación.

El gobernador Gerardo Zamora fue unos de los invitados y estuvo presente en Casa Rosada.

