Diario Panorama te regala entradas para el tributo a Queen de Máster Stroke en el Teatro 25 de Mayo

Atención fanáticos de la banda británica, el próximo viernes podrás disfrutar y recordar grandes momentos.

Hoy 22:18

El próximo viernes 7 de noviembre, el Teatro 25 de Mayo será escenario de un espectáculo imperdible: el reconocido grupo Máster Stroke presentará el mejor tributo a Queen, reviviendo los clásicos de la legendaria banda británica liderada por Freddie Mercury.

show promete una puesta en escena impactante, con interpretaciones fieles y una energía que transportará al público a la época dorada del rock. Las entradas ya están a la venta a través de Norteticket.com y en las boleterías del teatro.

Como anticipo especial, Diario Panorama lanzó un sorteo exclusivo en su cuenta de Instagram para que los seguidores puedan ganar entradas y disfrutar de este espectáculo único.

Para participar, los interesados deben ingresar al perfil de @diariopanoramasde, darle “me gusta” a la publicación del sorteo, mencionar a la persona con la que asistirían al evento y compartir la publicación en sus historias, etiquetando al medio.

El sorteo se realizará antes del evento y los ganadores podrán asistir al show de Máster Stroke, una de las bandas tributo más destacadas del país.

El espectáculo forma parte de la gira nacional que celebra el legado musical de Queen y que continúa cautivando a fanáticos de todas las edades.