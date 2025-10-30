Humanidades reconoció a Canal 7 en su 60° aniversario por su trayectoria y aporte a la cultura santiagueña

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE entregó un reconocimiento al Canal 7 de Santiago del Estero por su trayectoria y valioso aporte a la cultura y comunicación de la provincia.

Hoy 23:24

El reconocimiento fue recibido por el licenciado Gustavo Ick, director de la emisora, de manos del decano de Humanidades, Marcelino Ledesma, la vicedecana Sandra Moreira y la secretaria administrativa Carla Ferreyra.

Durante el encuentro, las autoridades académicas destacaron la importancia de este medio pionero en la televisión argentina, que ha sabido conjugar la tradición con la innovación tecnológica a lo largo de seis décadas.

En ese marco, Marcelino Ledesma felicitó al canal “por su aniversario y por la labor de todos quienes lo integran -propietarios, técnicos, periodistas, camarógrafos y administrativos-, que con compromiso y profesionalismo mantienen viva una parte esencial de la identidad santiagueña”.

Asimismo, subrayó “la apuesta constante por la modernización tecnológica y la formación de su personal, que posicionaron a Canal 7 entre los primeros del interior del país —junto al viejo ATC— en transmitir en color a fines de los años 70 y en ser una de las primeras televisoras en emitir en HD por señal abierta”.

Por su parte, la vicedecana Sandra Moreira agradeció la permanente colaboración del medio con la universidad: “Canal 7 es muy generoso con nosotros, acompañando nuestras actividades y propuestas académicas, lo que nos permite llegar a todo el territorio y difundir lo que hacemos. Gracias a esa cobertura, muchos comprovincianos pueden conocer nuestra oferta académica y decidir formarse en la UNSE”.

Finalmente, el licenciado Gustavo Ick expresó su agradecimiento “por este reconocimiento que honra a todo el equipo de Canal 7 y reafirma nuestro compromiso con la comunidad santiagueña”. En ese sentido, destacó que “desde sus inicios, el canal ha buscado ser un puente entre la cultura, la educación y la gente, acompañando el crecimiento de Santiago del Estero con una mirada plural, federal y profundamente comprometida con su identidad”.

De esta manera, la Facultad de Humanidades renovó su reconocimiento a Canal 7, emisora pionera y orgullo santiagueño, por su compromiso con la cultura, la educación y la comunicación al servicio de la comunidad.