Presentan el primer tráiler de Scream 7, que llegará a los cines en febrero de 2026

Hoy 07:42

Paramount Pictures presentó el primer tráiler y el cartel oficial de Scream 7, la esperada séptima entrega de la icónica saga de terror iniciada en 1996 por Wes Craven, que se estrenará en cines el 27 de febrero de 2026.

En esta ocasión, la dirección estará a cargo de Kevin Williamson, guionista original de Scream, Scream 2 y Scream 4, mientras que el libreto fue escrito por Guy Busick, responsable de las dos entregas anteriores. La trama retoma la historia de Sidney Prescott, quien ha logrado construir una nueva vida en un tranquilo pueblo. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando un nuevo asesino bajo la máscara de Ghostface emerge, poniendo en peligro a su hija y obligándola a enfrentarse una vez más a los fantasmas de su pasado para detener la masacre definitiva.

El elenco combina rostros clásicos y nuevas incorporaciones. Regresan Neve Campbell, Courteney Cox, Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding, mientras que se confirma el regreso de David Arquette, Matthew Lillard y Scott Foley, figuras que marcaron distintas etapas de la franquicia.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Joel McHale, Isabel May, Mckenna Grace, Anna Camp, Celeste O’Connor, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons y Mark Consuelos, quienes aportarán frescura a la historia.

Con esta séptima película, Scream busca renovar su legado dentro del género slasher, combinando nostalgia, nuevas generaciones y el sello de suspenso que convirtió a la saga en un clásico moderno del cine de terror.