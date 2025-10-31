Por trabajos de mejoras, EDESE anticipó cortes programados para el próximo lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Lunes 3 de noviembre: de 07:00 a 10:00 hs afectando a la localidad de La Bajada (dpto. Banda); de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Villa Rosita, Villa Nueva y San Javier Ciudad de la ciudad de La Banda; de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Maquito (sobre Independencia Prolongación, dpto. Capital) y de 13:00 a 16:00 hs afectando parte de la ciudad de Villa Atamisqui (barrio Lagunita) y a las localidades de Puerta Grande y Mochimo (dpto. Atamisqui).