Por trabajos de mejoras, EDESE anticipó cortes programados para el próximo lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:37

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Lunes 3 de noviembre: de 07:00 a 10:00 hs afectando a la localidad de La Bajada (dpto. Banda); de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Villa Rosita, Villa Nueva y San Javier Ciudad de la ciudad de La Banda; de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Maquito (sobre Independencia Prolongación, dpto. Capital) y de 13:00 a 16:00 hs afectando parte de la ciudad de Villa Atamisqui (barrio Lagunita) y a las localidades de Puerta Grande y Mochimo (dpto. Atamisqui).

