Israel devuelve los cuerpos de 30 palestinos tras la entrega de los restos de los rehenes Cooper y Baruch

Tras la identificación de los restos de dos cautivos israelíes muerto en Gaza, Israel procedió a la entrega de los palestinos. Vence un plazo clave para que Hamas se retire de la llamada "línea amarilla" en la Franja.

Hoy 11:54

Amiram Cooper y Sahar Baruch fueron identificados como los dos rehenes asesinados en Gaza cuyos restos fueron devueltos por Hamas tras más de dos años de cautiverio, según confirmaron el jueves por la noche la Oficina del Primer Ministro Benjamín Netanyahu y el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Los restos de los dos rehenes asesinados fueron trasladados a territorio israelí por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet el jueves por la tarde, poco antes de las 17:30, informó la Oficina del Primer Ministro, y fueron identificados en el Instituto Nacional de Medicina Forense.

La Cruz Roja recogió los restos de los dos rehenes de manos de Hamas y los entregó a las FDI y al Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel).

Sahar Baruch

Los restos Sahar Baruch fueron identificados mediante pruebas forenses tras su regreso de Gaza a Israel para recibir un entierro digno.

Sahar tenía 24 años cuando fue secuestrado del kibutz Be'eri durante la masacre del 7 de octubre de 2023. En los meses posteriores a su captura, Baruch permaneció en condiciones terribles bajo el cautiverio de Hamas hasta que fue asesinado en diciembre de 2023 durante lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) calificaron como un intento de rescate fallido.

Baruch vivía en el kibutz Be'eri y acababa de regresar de un viaje a Sudamérica cuando fue asesinado. Según la iniciativa "Regresando Pronto a Casa", una organización dedicada a visibilizar las historias de los rehenes, Baruch planeaba comenzar sus estudios de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Ben-Gurion del Negev.

Amiram Cooper

Los restos del rehén asesinado Amiram Cooper también fueron identificados mediante pruebas forenses.

Se confirmó la muerte de Cooper en cautiverio, anunciada junto con las de Haim Peri, Yoram Metzger y Nadav Poppelwell. Tras la recuperación de los cuerpos de Peri y Metzger en la Franja por tropas de las FDI, funcionarios israelíes declararon que el Estado cree que fueron asesinados a tiros por sus captores a mediados de febrero de 2024.

Cooper, que tenía 84 años al morir, fue uno de los fundadores del Kibutz Nir Oz.

Lo sobreviven su esposa, Nurit, de 79 años, tres hijos y nueve nietos. Su esposa estuvo cautiva en Gaza durante 17 días antes de ser liberada el 23 de octubre de 2023.

Israel entrega los cuerpos de 30 palestinos

Israel entregó a Gaza los cadáveres de 30 palestinos, según funcionarios sanitarios, un día después de que Hamas devolvieran los restos de Cooper y Baruch.

Funcionarios del hospital Nasser de la ciudad sureña de Khan Yunis confirmaron que recibieron los cuerpos, pero no indicaron en qué estado se encontraban ni los identificaron.

El intercambio es el último indicio de que el frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas sigue adelante, a pesar de los letales ataques de Israel sobre Gaza esta semana.

Hasta este viernes, Israel había devuelto los cuerpos de 195 palestinos a las autoridades en Gaza, sin proporcionar detalles sobre sus identidades. No está claro si corresponden a fallecidos en el ataque insurgente del 7 de octubre de 2023 sobre el sur de Israel, si murieron durante su detención en el país o si fueron encontrados por tropas en la Franja durante la guerra.

Las autoridades sanitarias en Gaza han tenido dificultades para identificar los cadáveres sin acceso a kits de ADN.

Expira el plazo para retirada de Hamas

Un alto funcionario de Estados Unidos dijo que, en mensajes transmitidos a Hamas por Egipto y Qatar el miércoles, se dijo al grupo que sus combatientes que continúan en la zona amarilla tenían 24 horas para abandonarla o enfrentarían ataques israelíes.