Zamora inauguró obras en una escuela de Beltrán, una terminal de ómnibus y entregó viviendas sociales

“Trabajamos por una provincia con igualdad educativa y oportunidades para todos”, afirmó el Gobernador de la provincia.

Hoy 13:42

El gobernador Gerardo Zamora visitó este viernes por la mañana la ciudad de Beltrán, en el departamento Robles, donde inauguró las obras de refacción y ampliación de la Escuela N° 59 “Remigio Carol”; la nueva estación terminal de ómnibus y entregó 59 viviendas sociales a familias de la zona.

También dejó oficialmente habilitado 3 km de pavimento del corredor que une Beltrán con la Escuela Nº 207 “Roberto Levillier” y el Jardín de Infantes Nº 364 “Santa Teresita” de la localidad de Higuera Chacra, también en el departamento Robles.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete y gobernador electo, Elías Suárez; los ministros de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Producción, Miguel Mandrille.

Las autoridades fueron recibidas por la intendente interventora de Beltrán, Miriam Padilla, y el intendente electo, Victorio Formini, quienes participaron en primera instancia, en el domicilio de Gabriel Chávez, de la entrega de las 59 viviendas sociales a familias de Beltrán y de parajes vecinos.

Las casas fueron construidas con fondos provinciales y la colaboración de la Municipalidad de Beltrán y de las cooperativas de Trabajo Beltrán; La Nueva 25 de Mayo; Nueva Bicentenario; San Cristóbal; Los Misioneros; Construchej; El Abuelo; Agrobel; Rayito del Sol; La Amistad Rural; Beltrán Cultural; La Fortaleza; Los Perritos y la Cooperativa de Vivienda, Consumo y Provisión Integral de Servicios Públicos "Covicrese".

También las asociaciones civiles Oportunidades para Todos; La Unión; Beltrán Hacia Adelante; Asociación Civil La Florida; Juntos por la Vida; La Casa de Todos y Asociación Civil Tupac Amaru.

En este marco, Zamora destacó la participación de los municipios y las ONG para llevar adelante en este programa que ya benefició a más de 32.000 familias, con el objetivo de que “todos los santiagueños puedan acceder a su techo propio”.

Posteriormente se hizo el corte de cintas de la nueva terminal de ómnibus de Beltrán ubicada a la vera de la ruta nacional 34, con 7 andenes, una cubierta anexa a la playa de maniobras; iluminación interior y exterior; parquizado y cerramiento perimetral de seguridad.

El recorrido continuó en la Escuela N°59 “Remigio Carol”, donde las autoridades dejaron oficialmente habilitado el renovado edificio. De la ceremonia también fueron parte el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli, y la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera.

El mandatario provincial fue recibido por la directora Silvia Chazarreta, con quien hicieron un recorrido por las instalaciones completamente equipadas y con conexión de internet, reafirmando uno de los pilares fundamentales de esta gestión, que brinda las mismas herramientas a todos los alumnos de Santiago del Estero.

La institución cuenta con más de 780 alumnos en los turnos mañana y tarde, quienes ya pueden disfrutar de un total de 19 aulas, de las cuales 3 son nuevas. También posee comedor, sala de música, biblioteca, sala de informática, sala de educación física, museo, sala de dirección y vice dirección, sanitarios y un patio techado.

Durante el acto, la directora de la institución aseguró que esta obra “marca un nuevo capítulo en la historia de esta querida institución”.

También destacó la presencia del gobernador al expresar: “Su visita nos honra y nos llena de alegría, porque representa el compromiso y el apoyo constante a la educación hacia nuestros niños, niñas y hacia toda la comunidad educativa”.

“Esta obra tan esperada, no solo mejora las condiciones edilicias, sino que también dignifica la tarea docente y el aprendizaje de nuestros alumnos”, agregó.

Por su parte, Zamora resaltó la posibilidad de continuar con el plan de obras en toda la provincia, en este caso en la ciudad de Beltrán, donde se pudieron hacer realidad proyectos como la nueva terminal que fue gestionada por el intendente fallecido Miguel Álvarez. “Fue una inmensa alegría dejar inaugurada esta obra y más aún con sus dos hijas presentes”, dijo.

En otro orden, ratificó a la educación como un pilar fundamental de la gestión al recordar que, si bien la Constitución exige a los gobernantes invertir en esta área el 30% del presupuesto provincial, en los últimos dos años fue destinado más del 40%.

Precisó: “Esto ha implicado trabajar en todos los niveles, invertir en infraestructura, mejoras, ampliaciones, nuevas escuelas y nuevos edificios. En definitiva, lograr más igualdad educativa que es el objetivo más importante, porque si hay igualdad educativa hay posibilidades para todos”.

“En Santiago del Estero –agregó el gobernador- estamos desarrollando una provincia con trabajo, con producción, con progresos y con posibilidades para todos, y ese es el espíritu con el que dejamos inauguradas estas obras en las instalaciones de la Escuela Remigio Carol”.