El Tribunal Electoral confirmó el triunfo del Frente Cívico con más del 73% de los votos en Santiago del Estero

Con el escrutinio definitivo finalizado, el Frente Cívico por Santiago, encabezado por Elías Suárez y Carlos Silva Neder, consolidó su contundente victoria en las elecciones del 26 de octubre.

Hoy 16:08

El Tribunal Electoral Provincial terminó este viernes por la mañana el escrutinio definitivo de los comicios provinciales celebrados el 26 de octubre, y la lectura del acta de cierre se concretó en el Fórum – Centro de Convenciones luego del conteo de casi diez mil mesas distribuidas en la provincia.

Los números oficiales confirmaron una diferencia holgada a favor del Frente Cívico por Santiago: la fórmula Elías Suárez – Carlos Silva Neder alcanzó un caudal de votos que supera ampliamente al resto de las fuerzas provinciales, consolidando así la continuidad del espacio en el Ejecutivo provincial.

En la competencia por diputados provinciales, el oficialismo también encabezó el escrutinio con una ventaja clara: el Frente Cívico obtuvo la mayor cantidad de sufragios, seguido por el Frente Fuerza Patria Peronista y luego por Despierta Santiago, posiciones que refrendan la composición legislativa que resultará de la elección.

A nivel nacional, la fuerza local sumó votos que la posicionan como la bancada más votada en la provincia tanto para senadores como para diputados nacionales, fortaleciendo su representación en el Congreso.

Durante la lectura del acta de cierre, las autoridades del Tribunal remarcaron la normalidad del proceso y señalaron que, tras las consultas públicas realizadas en voz alta, no se registraron objeciones que pusieran en duda el resultado final. Esa constatación fue tomada por partidos y autoridades como garantía del correcto desarrollo del escrutinio.

Por la tarde, la Justicia federal procederá a la proclamación de los legisladores nacionales electos, mientras que el Tribunal Electoral provincial dejará asentados oficialmente los mandatos del gobernador y vicegobernador, los diputados provinciales, intendentes, concejales y las comisiones municipales. Con esto se da por concluido el ciclo electoral 2025 en Santiago del Estero, que reafirma la posición predominante del Frente Cívico en la provincia.