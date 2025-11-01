Ingresar
El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 1 de noviembre: jornada agradable, máxima de 29º y probables lluvias hacia la noche

Arrancó nomás el penúltimo mes del año. Te contamos el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 06:08

Este sábado da inicio al penúltimo mes del año. Sí, el 2025 se acerca a su fin y en materia climática lo hace con jornadas agradables y bien primaverales en Santiago del Estero.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera para este sábado 1 de noviembre una máxima de 29 grados y cielo mayormente nublado. Sin embargo, el organismo no descarta la probabilidad de que se produzca algún chaparrón aislado en horas de la noche y durante la madrugada del domingo.

A pesar de la probable lluvia, se estima que la temperatura del domingo oscile entre los 19 grados de mínima y 31 de máxima, el cielo se mantenga mayormente cubierto y los vientos soplen de direcciones variables a lo largo del día.

Para el lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se prevé un leve ascenso en los registros, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 34.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia

