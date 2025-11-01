Así serían hoy los octavos del Clausura 2025: a quién enfrentaría Central Córdoba

El segundo torneo del año de la Liga Profesional entra en su recta final y comienzan a tomar forma los enfrentamientos y el cuadro para definir al campeón.

Hoy 06:26

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional entra en su etapa decisiva y los equipos comienzan a definir su futuro de cara a los playoffs. Con una sola fecha por disputar, ya se perfilan los posibles cruces de octavos de final, donde cada punto será determinante para asegurar la clasificación o mejorar la posición en la tabla.

Actualmente, los ocho clasificados de la Zona A serían Unión (SF), Central Córdoba (SdE), Estudiantes (LP), Boca, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Belgrano y Tigre. Detrás, al acecho y con chances matemáticas, aparecen Racing, Barracas Central, Banfield y Huracán, en un grupo extremadamente parejo.

Por su parte, en la Zona B, los equipos que ya aseguraron su boleto son Deportivo Riestra, Rosario Central, Lanús y Vélez, mientras que por ahora completan la lista River, San Lorenzo, Atlético Tucumán y Sarmiento. En el pelotón perseguidor se ubican Instituto y Talleres, con posibilidades de ingresar en la última jornada. En tanto, San Martín de San Juan, séptimo en la tabla, no podrá disputar los playoffs por estar en zona de descenso.

Dentro de las sorpresas se destacan las ausencias del último campeón, Platense, y de Independiente, semifinalista del torneo anterior. Además, la organización recordó que si alguno de los ocho clasificados pierde la categoría, el noveno en la tabla ocupará su lugar en los octavos de final.

Así serían hoy los cruces de octavos de final del Clausura 2025

Llave 1

Unión (SF) (1° Zona A) vs. Sarmiento (8° Zona B)

Vélez (4° B) vs. Defensa y Justicia (5° A)

Riestra (2° B) vs. Belgrano (7° A)

Estudiantes (LP) (3° A) vs. River (6° B)

Llave 2

Rosario Central (1° B) vs. Tigre (8° A)

Boca (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Central Córdoba (SdE) (2° A) vs. Atlético Tucumán (7° B)

Lanús (3° B) vs. Argentinos Juniors (6° A)

Formato y definición del torneo

Los octavos de final se disputarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación general. El mismo criterio se aplicará para cuartos de final y semifinales, mientras que la gran final se jugará en sede neutral, aún por confirmar.

Todas las instancias serán a partido único y, a diferencia del Torneo Apertura, en caso de igualdad se jugará tiempo extra. Si persiste el empate, la definición llegará desde el punto del penal.