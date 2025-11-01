Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Por qué la final de la Copa Argentina puede beneficiar a River y Boca aunque no la jueguen

El próximo miércoles 5 de noviembre se enfrentarán Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors en la definición y tanto el Xeneize como el Millonario estarán expectantes al resultado.

Hoy 07:14

Aunque Boca y River ya quedaron fuera de la Copa Argentina, el desenlace del certamen podría beneficiarlos de manera indirecta. Este miércoles, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza disputarán la final del torneo y, según el resultado, tanto el Xeneize como el Millonario podrían recibir una valiosa mano en su pelea por los cupos a las copas internacionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer efecto que podría favorecerlos se daría si el Bicho de La Paternal se consagra campeón. En ese caso, dejaría de ser una amenaza directa en la tabla anual, ya que obtendría su boleto a la Copa Libertadores 2026 por el título. Actualmente, Argentinos ocupa el cuarto lugar con 51 puntos, una posición que no libera plaza porque el certamen anual otorga clasificación a los tres primeros. Así, con un hipotético título del Bicho, tanto Boca como River tendrían un competidor menos en la lucha por ingresar al máximo torneo continental —en este momento, Riestra está igualado en puntos con el conjunto de Nicolás Diez—.

Además, el beneficio podría extenderse incluso antes de la final. Dado que el decisivo encuentro se jugará el miércoles, es muy probable que el entrenador Nicolás Diez resguarde varios titulares este sábado, cuando Argentinos visite a Barracas Central por la fecha 14 del Torneo Clausura. Con el foco puesto en obtener su primera Copa Argentina y romper una sequía de 15 años sin títulos, el Bicho podría presentar un equipo alternativo, lo que favorecería al Guapo y, en consecuencia, indirectamente al Xeneize y al Millonario.

En un cierre de campeonato con la clasificación a las copas al rojo vivo, Boca y River se preparan para un nuevo Superclásico, mientras observan de reojo lo que suceda en Córdoba. Si el Bicho levanta el trofeo o se guarda en la previa, el fútbol podría darles una mano inesperada en la recta final del año.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Club Atlético River Plate Copa Argentina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 1 de noviembre: jornada agradable, máxima de 29º y probables lluvias hacia la noche
  2. 2. River elige nuevo presidente en medio de su crisis deportiva: quiénes son los candidatos
  3. 3. Otro golpe al narcotráfico: la policía secuestró 60 kilos de cocaína y detuvo a varias personas
  4. 4. Así serían hoy los octavos del Clausura 2025: a quién enfrentaría Central Córdoba
  5. 5. Por qué la final de la Copa Argentina puede beneficiar a River y Boca aunque no la jueguen
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT