Por qué la final de la Copa Argentina puede beneficiar a River y Boca aunque no la jueguen

El próximo miércoles 5 de noviembre se enfrentarán Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors en la definición y tanto el Xeneize como el Millonario estarán expectantes al resultado.

Hoy 07:14

Aunque Boca y River ya quedaron fuera de la Copa Argentina, el desenlace del certamen podría beneficiarlos de manera indirecta. Este miércoles, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza disputarán la final del torneo y, según el resultado, tanto el Xeneize como el Millonario podrían recibir una valiosa mano en su pelea por los cupos a las copas internacionales.

El primer efecto que podría favorecerlos se daría si el Bicho de La Paternal se consagra campeón. En ese caso, dejaría de ser una amenaza directa en la tabla anual, ya que obtendría su boleto a la Copa Libertadores 2026 por el título. Actualmente, Argentinos ocupa el cuarto lugar con 51 puntos, una posición que no libera plaza porque el certamen anual otorga clasificación a los tres primeros. Así, con un hipotético título del Bicho, tanto Boca como River tendrían un competidor menos en la lucha por ingresar al máximo torneo continental —en este momento, Riestra está igualado en puntos con el conjunto de Nicolás Diez—.

Además, el beneficio podría extenderse incluso antes de la final. Dado que el decisivo encuentro se jugará el miércoles, es muy probable que el entrenador Nicolás Diez resguarde varios titulares este sábado, cuando Argentinos visite a Barracas Central por la fecha 14 del Torneo Clausura. Con el foco puesto en obtener su primera Copa Argentina y romper una sequía de 15 años sin títulos, el Bicho podría presentar un equipo alternativo, lo que favorecería al Guapo y, en consecuencia, indirectamente al Xeneize y al Millonario.

En un cierre de campeonato con la clasificación a las copas al rojo vivo, Boca y River se preparan para un nuevo Superclásico, mientras observan de reojo lo que suceda en Córdoba. Si el Bicho levanta el trofeo o se guarda en la previa, el fútbol podría darles una mano inesperada en la recta final del año.