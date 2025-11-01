El once de Central Córdoba que planea De Felippe para recibir a Racing

El Ferro recibirá el lunes a la Academia en un choque clave pensando en la clasificación.

Hoy 08:50

Central Córdoba encara una semana de preparación intensa de cara al trascendental encuentro del próximo lunes, cuando reciba a Racing Club por la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el estadio Único Madre de Ciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Omar De Felippe busca mantener su lugar en la zona de clasificación a los octavos de final en un partido que promete.

El Ferro llega a este choque siendo escolta de Unión junto a Estudiantes, con 21 puntos, mientras que Racing tiene 18 unidades y actualmente se encuentra fuera de los ocho primeros por diferencia de gol. La zona de clasificación está muy ajustada: en apenas tres puntos hay diez equipos, lo que hace que cada partido sea vital.

El técnico ya tiene definida casi toda la base del equipo que enfrentará a la Academia, aunque mantiene algunas dudas en el mediocampo. La novedad más importante de los últimos días fue la reincorporación del volante Iván Gómez, quien se recuperó de una lesión muscular que lo tuvo varias semanas al margen. Gómez volvió a trabajar a la par de sus compañeros y podría reaparecer, aunque resta decidir si será desde el inicio o ingresará desde el banco de suplentes.

Te recomendamos: Así serían hoy los octavos del Clausura 2025: a quién enfrentaría Central Córdoba

El resto del equipo sería muy similar al que logró el 1-0 ante Huracán en Parque Patricios, con gol de Fernando Martínez. En ofensiva, De Felippe planea mantener el tridente Gastón Verón, Matías Perelló y Leonardo Heredia, mientras que en el mediocampo seguirían Matías Vera y José Florentín, responsables del equilibrio y la recuperación del equipo.

En defensa, el técnico no realizaría cambios: Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Braian Cufré volverían a conformar la última línea. La única duda pasaría por el sector derecho del mediocampo, donde se define si repetirá Fernando Martínez o le dará rodaje a Gómez.

Por su parte, Racing, dirigido por Gustavo Costas, llega golpeado tras quedar eliminado de la Copa Libertadores frente a Flamengo, luego del empate 0-0 del miércoles en Avellaneda. La Academia necesita los tres puntos para mantener chances de clasificar a los playoffs y buscará recuperar confianza ante un rival que llega en alza.