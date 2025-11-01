Con gol del Changuito Zeballos, Boca festejó con un triunfazo ante Estudiantes y llega entonado al Superclásico

El delantero santiagueño abrió el camino del triunfo del Xeneize por 2-1 ante el Pincha. En el primer tiempo había errado un penal.

Hoy 18:47

En un partido lleno de emociones y dramatismo, Boca Juniors logró un triunfo agónico por 2-1 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Con este resultado, el Xeneize sigue firme en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y llega con confianza al próximo Superclásico ante River.

El encuentro tuvo de todo: penales errados, goles y una expulsión. En la primera parte, Exequiel Zeballos desperdició una pena máxima, pero poco después tuvo revancha y, con un golazo, puso en ventaja al conjunto dirigido por Claudio Úbeda.

En el complemento, Edwuin Cetré igualó las acciones para el Pincha con una definición de lujo: picó el penal ante la mirada de Marchesín y desató la euforia de los hinchas locales. Sin embargo, el panorama se complicó para Estudiantes con la expulsión de Gabriel Neves, que dejó al equipo con diez hombres en los minutos finales.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, Boca tuvo una nueva oportunidad desde los doce pasos y Miguel Merentiel no falló. El uruguayo marcó el 2-1 definitivo sobre la hora, sellando un triunfo clave para el Xeneize, que sigue escalando en la tabla.

Con esta victoria, Boca llega entonado al duelo más esperado del semestre: el Superclásico ante River Plate en La Bombonera, donde buscará consolidar su levantada y seguir soñando con un lugar en la próxima Libertadores.