En vivo: con el Changuito Zeballos y sin Paredes, Boca afronta una visita clave a Estudiantes

El delantero santiagueño será titular en el Xeneize, que no podrá contar con su capitán ante el Pincha en UNO.

Hoy 18:47

Este domingo, desde las 16:00, Boca Juniors enfrentará a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, por la 14ª fecha del Torneo Clausura. Con tres jornadas por disputar, ambos equipos se juegan mucho: el ganador quedará momentáneamente en lo más alto de la Zona A y dará un paso importante en la tabla anual de cara a la clasificación a competiciones internacionales del próximo año.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

