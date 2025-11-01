Jorge Brito: “Para hacer una inversión no hace falta tener una sociedad anónima”

El presidente de River habló en medio de las elecciones de la nueva Comisión Directiva del club de Núñez.

Hoy 12:34

El presidente de River Plate, Jorge Brito, emitió su voto este sábado en las elecciones del club que definirán la nueva comisión directiva para el período 2025-2029, y destacó con orgullo la magnitud del proyecto que encabezó durante su gestión. En medio de la jornada electoral, celebrada en el Estadio Monumental, Brito remarcó que el club logró una transformación histórica sin recurrir a capitales externos ni sociedades anónimas. “Para hacer una inversión de 200 millones de dólares, no hace falta tener un jeque árabe atrás ni una sociedad anónima”, afirmó Brito, refiriéndose a la remodelación integral del Monumental, considerada la obra más importante en la historia del club.

El dirigente resaltó que el movimiento popular riverplatense fue la clave de este logro: “River demostró ser el movimiento popular más importante del mundo. Eso lo sabíamos los socios, pero no lo podíamos plasmar. Hoy, con un estadio de 86 mil personas y un sistema de socios rotativo, se puede ver lo que somos. Todo esto se hizo con la voluntad de los socios; los dirigentes solo fuimos articuladores de ese sueño”.

En lo deportivo, Brito reconoció que “se esperaba más”, aunque aclaró que la fuerte inversión en infraestructura no afectó al presupuesto futbolístico: “Tenemos más presupuesto de fútbol que antes, y pudimos hacer esto integralmente con ingresos genuinos generados por la propia obra”.

El presidente también explicó los motivos del adelantamiento de las elecciones, que por primera vez en la historia del club se realizan en noviembre y no en diciembre. “Aprendimos de las experiencias anteriores. En la reelección de Rodolfo D’Onofrio, el juez Bonadío suspendió los comicios y el club casi quedó acéfalo. Por eso decidimos adelantar la fecha: no tenía sentido hacer elecciones la última semana de diciembre”, comentó.

Asimismo, destacó que el traspaso de mando se realizará este lunes, apenas un día después de los comicios: “Con Stefano Di Carlo, candidato del oficialismo, somos amigos y lo charlamos. Nos pareció lo más natural hacer el proceso de transición inmediatamente. Tengo buena relación con todos y, si necesitan algo, saben que pueden contar conmigo”.