El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 2 de noviembre: jornada agradable, máxima de 33º y cielo algo nublado

Con una mínima de 20° a las seis de la mañana se presentó esta jornada dominical. Se espera cielo algo nublado. Te contamos como sigue la semana.

Hoy 06:42

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera para este domingo 2 de noviembre una máxima de 33 grados y cielo de algo a parcialmente nublado.

El organismo además indica presencia de vientos que oscilarán entre los 7 y 22 km/h, lo que sumado al estado del cielo y la máxima, convertirán a la jornada en agradable para realizar actividades al aire libre.

Para el lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se prevé un leve ascenso en los registros, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 32.

Clima extendido

A mitad de semana podríamos tener algunas novedades: chaparrones para la noche del miércoles y lluvias aisladas durante la madrugada y mañana del jueves, mientras que para la tarde y noche de esa jornada se esperan tormentas aisladas, con una máxima de 32°.