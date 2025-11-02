El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 2 de noviembre: jornada agradable, máxima de 33º y cielo algo nublado

Con una mínima de 20° a las seis de la mañana se presentó esta jornada dominical. Se espera cielo algo nublado. Te contamos como sigue la semana.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera para este domingo 2 de noviembre una máxima de 33 grados y cielo de algo a parcialmente nublado.
El organismo además indica presencia de vientos que oscilarán entre los 7 y 22 km/h, lo que sumado al estado del cielo y la máxima, convertirán a la jornada en agradable para realizar actividades al aire libre.
Para el lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se prevé un leve ascenso en los registros, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 32.
Clima extendido
A mitad de semana podríamos tener algunas novedades: chaparrones para la noche del miércoles y lluvias aisladas durante la madrugada y mañana del jueves, mientras que para la tarde y noche de esa jornada se esperan tormentas aisladas, con una máxima de 32°.
