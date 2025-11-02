Tras el guiño a River, la inesperada decisión que tomaría Manchester City con el Diablito Echeverri

El presente del exfutbolista del Millonario no es el que esperaba ni él ni el equipo inglés, dueño de su pase.

El paso de Claudio “Diablito” Echeverri por el Bayer Leverkusen no está siendo el esperado ni por el propio jugador ni por el Manchester City, club dueño de su pase. El joven argentino, cedido para sumar rodaje en el fútbol europeo, apenas fue titular en dos partidos y todavía no completó los 90 minutos en ninguno, una situación que genera inquietud en la dirigencia del conjunto inglés.

Según informó el medio británico City Xtra, el Manchester City analiza activar la cláusula de repesca incluida en el contrato de cesión, la cual podrá ejecutarse a partir del 1° de enero. Esta opción le permitiría recuperar al jugador de manera anticipada si no cumple con el mínimo de minutos establecidos con el equipo alemán.

El acuerdo entre los clubes estipula que, si Echeverri no disputa al menos la mitad de los minutos posibles hasta esa fecha, el City podrá llamarlo de regreso sin necesidad de compensación, algo que parece cada vez más probable dada la escasa participación del juvenil.

En el último encuentro del Leverkusen, una derrota ante el Bayern Múnich, Echeverri fue titular, aunque fue reemplazado a los 11 minutos del segundo tiempo, reflejando que todavía no logró ganarse un lugar estable en el once de Xabi Alonso.

El futuro del Diablito, en manos de Guardiola

En caso de que el Manchester City ejecute la cláusula, será Pep Guardiola quien decida qué hacer con el mediapunta de 19 años. El técnico podría integrarlo al plantel principal o bien cederlo nuevamente a otro club europeo donde tenga mayores garantías de continuidad.

El City considera a Echeverri una de las grandes promesas del fútbol sudamericano, por lo que su falta de minutos en Alemania encendió las alarmas en Manchester. La prioridad es que el exjugador de River tenga competencia regular para continuar su desarrollo.

El guiño del Diablito a River

Mientras su futuro se define, Echeverri sorprendió en redes sociales con una publicación que muchos interpretaron como un guiño hacia River Plate, el club donde se formó. En su cuenta de Instagram, subió una foto en blanco y negro besando el escudo del Millonario, acompañada de un emoji de reloj, un corazón y una flecha hacia atrás con la palabra “Back” (vuelta).

La imagen apareció justo después de que no sumara minutos en el partido del Leverkusen ante el Paderborn por la Copa de Alemania, donde su equipo ganó 4-2 en el alargue.

El gesto del Diablito no pasó desapercibido entre los hinchas riverplatenses, que rápidamente se ilusionaron con una posible vuelta a futuro. Por ahora, su destino inmediato parece depender de la decisión que tome el Manchester City a comienzos de 2025.