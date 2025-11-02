"Solo sé justa”: el consejo de Kim Kardashian a Wanda Nara

La estrella estadounidense aconsejó a la conductora de MasterChef Celebrity que busque la felicidad y evite actuar por rencor en su divorcio.

Hoy 21:07

Wanda Nara volvió a generar revuelo en las redes sociales y no fue por su labor en MasterChef Celebrity. La mediática compartió un video en el que Kim Kardashian le da un consejo sobre su divorcio que no dejó a nadie indiferente.

Todo empezó cuando Wanda, en medio de su escandaloso divorcio con Mauro Icardi, decidió pedirle ayuda a la empresaria estadounidense. Desde los estudios del certamen de cocina, la rubia grabó un mensaje: “Acá Wanda Nara desde Argentina, te adoro. Como abogada que sos te quería pedir un consejo para una mujer como yo que se está divorciando”.

Jajjjjj el video que subió Wanda (alias la Kim Kardashian argentina) del consejo que le mandó la Kim Kardashian verdadera. pic.twitter.com/12bLoJF8rg — Marian Herrera (@marianherrrera) November 2, 2025

El pedido de Wanda llegó a oídos de Kim Kardashian, quien se encuentra promocionando All’s Fair, la serie legal que protagonizará y que se estrenará el 4 de noviembre por Hulu. En ese contexto, la mediática estadounidense aprovechó una entrevista con Barbie Simons y le contestó a la argentina con total serenidad.

“En Argentina tenemos a nuestra propia Kim Kardashian, su nombre es Wanda Nara. Ella es una bomba emprendedora, es la presentadora de MasterChef y está en medio de un proceso de divorcio, un divorcio desagradable a plena luz del día y ella te envía un mensaje”, introdujo la periodista antes de darle paso a Kim.

La respuesta de la empresaria fue tajante y dejó un mensaje claro: “Espero que solo encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona. Mantené la cabeza baja y no intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida, solo sé justa”, sentenció Kardashian, que vivió un traumático divorcio del polémico Kanye West.

Wanda Nara no dudó en compartir el video en sus redes sociales, aunque más tarde decidió eliminarlo. Sin embargo, algunos usuarios lograron capturar el momento y lo difundieron en distintas plataformas. En X (ex Twitter), la grabación se volvió tendencia y los comentarios no tardaron en llegar: “Kim le dio el consejo que Wanda nunca podra ejecutar”, escribió el panelista de LAM Pepe Ochoa.