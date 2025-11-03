Central Córdoba recibe a un golpeado Racing buscando volver a la cima y dar otro paso hacia la clasificación

El Ferroviario va por otra victoria ante la Academia, que visita Santiago del Estero con la premisa de recuperarse tras la eliminación de la Copa Libertadores de América.

Hoy 06:22

Central Córdoba buscará hoy volver a lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura cuando reciba a un golpeado Racing Club, desde las 19:00, en el Estadio Único Madre de Ciudades. El encuentro, correspondiente a la decimocuarta fecha, será arbitrado por Luis Lobo Medina, con Gastón Monsón Brizuela en el VAR, y se podrá ver en vivo por TNT Sports. Transmite Radio Panorama.

El Ferroviario, dirigido por Omar De Felippe, atraviesa un gran momento: sumó siete puntos de los últimos nueve y se encuentra a dos unidades de los líderes, Boca y Unión. Una victoria en casa no solo podría devolverlo a la cima, sino que también lo dejaría muy cerca de asegurar la clasificación y la localía durante los playoffs.

Por su parte, Racing llega a Santiago del Estero golpeado tras su eliminación en semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, un duro revés en su ilusión de volver a conquistar el continente. Con el Clausura como única competencia en el horizonte, el equipo de Gustavo Costas necesita sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación y reforzar su posición en la tabla anual, que define los cupos a copas internacionales.

De Felippe repetiría en gran parte el equipo que superó 1-0 a Huracán en Parque Patricios, con gol de Fernando Martínez. En ofensiva, mantendría el tridente conformado por Gastón Verón, Matías Perelló y Leonardo Heredia, mientras que en el mediocampo seguirían Matías Vera y José Florentín, claves en el equilibrio del equipo. En defensa, no habría cambios: Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Braian Cufré integrarían nuevamente la línea del fondo.

Hora: 19:00

TV: TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Único Madre de Ciudades