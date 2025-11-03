Ingresar
En vivo: Central Córdoba recibe a un golpeado Racing buscando volver a la cima y dar otro paso hacia la clasificación

El Ferroviario va por otra victoria ante la Academia, que visita Santiago del Estero con la premisa de recuperarse tras la eliminación de la Copa Libertadores de América.

Hoy 20:13
Central Córdoba formación

Central Córdoba buscará hoy volver a lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura cuando reciba a un golpeado Racing Club, desde las 19:00, en el Estadio Único Madre de Ciudades. El encuentro, correspondiente a la decimocuarta fecha, será arbitrado por Luis Lobo Medina, con Gastón Monsón Brizuela en el VAR, y se podrá ver en vivo por TNT Sports. Transmite Radio Panorama.

