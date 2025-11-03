Se entregó un gendarme acusado de agredir a una compañera

La víctima también es integrante de la fuerza. Pidió ayuda y se presentó en la comisaría acompañada por sus superiores.

Hoy 11:20

Un grave hecho de violencia de género conmocionó en las últimas horas a la localidad de Ojo de Agua, luego de que una integrante de la Gendarmería Nacional, de 27 años, denunciara haber sido agredida por su pareja, quien también pertenece a la misma fuerza federal y tiene la misma edad.

El episodio ocurrió en la madrugada de ayer en una vivienda de la ciudad, mientras ambos compartían tiempo juntos. Según fuentes policiales y judiciales, una discusión entre los efectivos escaló hasta un violento forcejeo, durante el cual la mujer habría sufrido lesiones de consideración.

Tras el ataque, la víctima se retiró de la vivienda y fue asistida por superiores de la fuerza, quienes la trasladaron en un móvil oficial hasta la dependencia policial local. Allí radicó la correspondiente denuncia por violencia de género contra su compañero.

De manera inmediata, personal policial y de Gendarmería se dirigió a la vivienda donde ocurrió el hecho. En el lugar se encontraba el presunto agresor acompañado por otros dos gendarmes. Fuentes consultadas indicaron que el hombre no opuso resistencia y se entregó voluntariamente a los uniformados de la comisaría de Ojo de Agua.

El gendarme fue trasladado a la sede policial en calidad de aprehendido, mientras que la mujer recibió asistencia médica y contención psicológica. Además, intervino la Unidad Fiscal de Violencia de Género, que ya tomó conocimiento del caso.

Las autoridades confirmaron que el acusado será indagado hoy, momento en el cual el fiscal interviniente definirá su situación procesal. La declaración del hombre genera gran expectativa.

El hecho generó preocupación en el ámbito policial y en la comunidad local, debido a que involucra a dos miembros de la fuerza federal. Fuentes consultadas destacaron que apenas se conoció la situación, se aplicó inmediatamente el protocolo correspondiente.