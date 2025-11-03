Dalila vuelve a Santiago del Estero con una gira imperdible y sorteos exclusivos

“La Diosa del Verbo Amar” se presentará el 7, 8 y 9 de noviembre en Flop Capital, Añatuya y Crashon Autopista. El tour es organizado por JJPRO. Entrá a la nota para conocer todos los detalles.

La reconocida artista de la cumbia Dalila, “La Diosa del Verbo Amar”, regresa a Santiago del Estero para reencontrarse con su público en un fin de semana que promete ser inolvidable. La cantante ofrecerá tres shows consecutivos con todo el ritmo, la emoción y la entrega que la caracterizan.

La gira, organizada por la productora JJPRO de Santiago del Estero y Tucumán, comenzará el viernes 7 de noviembre en Flop Capital, continuará el sábado 8 con una presentación especial en Añatuya, y cerrará el domingo 9 con un show exclusivo en Crashon Autopista, donde además habrá sorpresas para los asistentes.

Como en cada una de sus actuaciones, Dalila desplegará un repertorio cargado de clásicos que hicieron historia en la cumbia argentina, entre ellos “Dejémoslo así”, “Muero por ti” y “Te perdoné tantas veces”. Cada presentación será una fiesta de emociones, baile y conexión con el público santiagueño.

Entradas y puntos de venta

Las entradas anticipadas ya están disponibles en Eureka, Fiorella, Química Chicharín, El Nuevo Vasco y Ritz Men. También pueden adquirirse de forma online a través de www.paseshow.com.ar o comunicándose con los RR.PP. oficiales y las cuentas de Instagram @crashon.sgo.

Sorteo exclusivo para los fans

Además, se realizará un sorteo especial con invitaciones para las tres presentaciones del fin de semana, a través de la cuenta oficial de Instagram de Diario Panorama, donde los seguidores podrán conocer las bases y condiciones para participar.

Dalila vuelve a conquistar corazones con su voz, su carisma y su presencia en el escenario, reafirmando su título de “La Diosa del Verbo Amar”, en una serie de shows que prometen hacer vibrar a todo Santiago del Estero.