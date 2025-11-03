Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 NOV 2025
Somos Deporte

Huracán se recuperó con un triunfazo en su visita a Defensa y Justicia

El Globo se impuso por 3-1 en Florencio Varela para volver a la senda de la victoria y seguir en zona de clasificación.

Hoy 19:14

En un duelo clave por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, Huracán consiguió un valioso triunfo por 3-1 ante Defensa y Justicia en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la fecha 14 de la Zona A. El Globo se repuso a un momento complicado y logró tres puntos que lo mantienen con vida en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

El conjunto dirigido por Frank Kudelka abrió el marcador gracias a Luciano Giménez, quien aprovechó una desatención defensiva del Halcón para poner en ventaja a su equipo. Sin embargo, en el arranque del complemento, Abiel Osorio apareció para igualar el marcador y darle esperanza a los de Mariano Soso, que buscaban recuperarse ante su gente.

Todo cambió con la expulsión de Alexis Soto, que dejó a Defensa con uno menos y abrió el camino para el triunfo visitante. Huracán aprovechó el hombre de más y lo liquidó con los goles de Leandro Lescano y Matko Miljevich, sellando una victoria tan necesaria como alentadora.

Con este resultado, ambos equipos quedaron con 19 puntos en la tabla y mantienen sus aspiraciones de meterse entre los clasificados a los octavos de final del Clausura. El Globo cortó una racha negativa y recuperó la confianza, mientras que el Halcón deberá levantar cabeza si quiere seguir en la pelea.

