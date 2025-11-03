Ingresar
En vivo: Defensa y Justicia y Huracán se ven las caras con la necesidad de volver al triunfo

El Halcón de Varela y el Globo chocan por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 16:50
Defensa y Justicia Huracán

Defensa y Justicia y Huracán se enfrentarán este lunes desde las 16.45 en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El Halcón intentará dejar atrás el golpe sufrido en Santa Fe y volver a la victoria para afianzarse en la zona de clasificación, mientras que el Globo atraviesa un momento crítico y necesita sumar de a tres para no alejarse de la pelea por los playoffs.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Huracán Club Social y Deportivo Defensa y Justicia

