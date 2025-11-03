Otro dolor de cabeza para Gallardo: Colidio se desgarró y se perderá los partidos con Boca y Vélez

El delantero sufrió una lesión muscular en su isquiotibial izquierdo ante Gimnasia y tendrá para alrededor de tres semanas de recuperación.

Hoy 16:10

Las malas noticias no dan respiro en River. Durante la derrota ante Gimnasia, en el Monumental, Facundo Colidio debió dejar la cancha lesionado, y este lunes los estudios confirmaron el diagnóstico: desgarro en el isquiotibial izquierdo. De esta manera, el delantero quedó descartado para los partidos ante Boca y Vélez, los últimos de la fase regular del Torneo Clausura.

El episodio ocurrió a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Colidio intentó anticipar a Nelson Insfran en una jugada de peligro. El delantero estiró de más su pierna y sintió la molestia de inmediato. Fue reemplazado por el juvenil Cristian Jaime, quien terminó sumando minutos en un contexto adverso para el equipo de Marcelo Gallardo.

La lesión llega en un momento inoportuno para el Millonario, que ya había perdido a Sebastián Driussi por una recaída muscular frente a Independiente Rivadavia. Colidio era una fija en el ataque junto a Maximiliano Salas, por lo que ahora Gallardo deberá reestructurar su ofensiva para los compromisos decisivos del campeonato.

El ex Tigre tuvo un 2025 irregular, reflejo del rendimiento colectivo del equipo. Disputó 45 partidos y convirtió nueve goles, destacándose en varios pasajes del año, aunque sin lograr continuidad. Su nivel oscilante y la falta de contundencia lo convirtieron en uno de los jugadores más discutidos por los hinchas, y su futuro en el club es incierto.

Ante Gimnasia, Gallardo lo utilizó como extremo izquierdo, con Subiabre por derecha. Tras su salida, ingresó Cristian Jaime, quien había sido mencionado como posible titular en la previa. Ahora, la incógnita pasa por quién será su reemplazante en el Superclásico del próximo fin de semana en la Bombonera.

Las opciones de experiencia son escasas. Miguel Ángel Borja, en lo que podría ser su última oportunidad en River, y Sebastián Driussi, que continúa en duda por su lesión, son las alternativas más firmes. En un panorama complicado, la baja de Colidio agrava la situación ofensiva de un River que no logra encontrar regularidad ni en su juego ni en la salud de sus figuras.