Delgado, Pedemonte y Roger, los santiagueños convocados por Los Pumas para la gira europea

Felipe Contepomi confirmó la lista de 32 jugadores que afrontarán los tres últimos test matches del año ante Gales, Escocia e Inglaterra.

Hoy 22:45

Los Pumas ya tienen todo listo para encarar la exigente ventana internacional de noviembre, que marcará el cierre de la temporada 2025. En la jornada de este lunes, el entrenador Felipe Contepomi oficializó la nómina con los 32 jugadores que viajarán a Cardiff para el primer duelo de la gira, que será este domingo 9 de noviembre ante Gales, en el Principality Stadium.

La gran noticia para el rugby santiagueño es la presencia de Pedro Delgado, Pedemonte y Nicolás Roger, quienes fueron confirmados para los tres compromisos de altísimo nivel frente a Gales, Escocia e Inglaterra. Ambos vienen de destacadas actuaciones con sus respectivos equipos y se ganaron el lugar en el seleccionado argentino.

El plantel llega a esta gira luego de un campamento de preparación en Londres, realizado del 27 al 29 de octubre, donde el cuerpo técnico trabajó en la puesta a punto física y táctica de cara al cierre del año.

Agenda de Los Pumas:

  • Domingo 9/11 - 12.10: Gales vs. Argentina (Principality Stadium, Cardiff)
  • Domingo 16/11 - 12.10: Escocia vs. Argentina (Murrayfield Stadium, Edimburgo)
  • Domingo 23/11 - 13.10: Inglaterra vs. Argentina (Twickenham, Londres)

