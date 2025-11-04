El dólar recupera terreno y roza nuevamente el techo de la banda

Los operadores prestan especial atención a los movimientos del gobierno, y en especial a los del equipo económico, a la espera de pistas sobre el futuro del esquema cambiario.

Hoy 11:13

Lento, pero seguro, el dólar oficial retoma la tendencia alcista en las primeras ruedas de noviembre, aunque aún por debajo de los niveles previos a la elección del 26 de octubre. A la espera de novedades por parte del Gobierno en el frente cambiario, la atención del mercado estará en los resultados de la licitación del miércoles.

El tipo de cambio mayorista se vende a $1.482, luego de que ayer subiera $37 (+2,6%). De esta manera, está apenas a 1% debajo del techo de la banda, hoy en $1.498. En tanto, en el Banco Nación (BNA) la divisa norteamericana cotiza a $1.500 para la venta.

De esa manera, el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.950. En el tramo financiero, el dólar MEP se vende a $1.500,47; en tanto, el contado con liquidación (CCL) opera en $1.521,99.

En el segmento paralelo, el dólar blue se vende a $1.445, mientras que el dólar cripto lo hace a $1.493,22, según Bitso.