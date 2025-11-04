Motochorros amenazaron con un cuchillo y despojaron de su cartera a una transeúnte

La mujer caminaba por Andes y Misiones cuando fue abordada por un sujeto que valiéndose de un arma blanca le quitó la cartera y se escapó a bordo de una moto que manejaba un cómplice.

Hoy 11:40

La tranquilidad de la noche del lunes se vio interrumpida por un nuevo hecho de inseguridad en el barrio Centenario. Cerca de las 23 horas, una mujer caminaba por calle Misiones, y al llegar al cruce con Andes fue abordada por un sujeto que, esgrimiendo un cuchillo, la amenazó y le arrebató la cartera que llevaba consigo.

Acto seguido, el ladrón corrió unos metros hasta una motocicleta donde lo esperaba un cómplice, y ambos emprendieron la fuga a toda velocidad en contramano por calle Andes, perdiéndose rápidamente de vista.

Todo el episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, las cuales captaron el momento exacto del atraco y la huida de los delincuentes..

Vecinos del sector manifestaron su preocupación y señalaron que no es la primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza en el barrio, sobre todo durante la noche, cuando la circulación es escasa y los motochorros aprovechan para atacar a transeúntes desprevenidos o para robar autos y camionetas estacionadas.