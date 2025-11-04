Con la vuelta de Paredes, Úbeda planea el once para el Superclásico ante River

El volante campeón del mundo será de la partido el domingo en La Bombonera, mientras el cuerpo técnico piensa en diferentes variantes.

Hoy 14:51

Boca Juniors comienza a transitar la semana más decisiva del año, con el Superclásico en el horizonte y la posibilidad de asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores después de dos años de ausencia. Además, el duelo ante River Plate será clave en la tabla anual, donde el Xeneize podría superar al Millonario si consigue los tres puntos.

Úbeda recupera a Paredes y analiza un cambio en el mediocampo

El técnico Claudio Úbeda ya empezó a diagramar el once que jugará el domingo en la Bombonera, y el primer gran movimiento será la vuelta de Leandro Paredes, quien reemplazará a Tomás Belmonte en el mediocampo. El campeón del mundo regresa al eje del equipo para aportar equilibrio, visión y liderazgo en un partido que promete alta intensidad.

Pero no sería el único movimiento. El español Ander Herrera, que viene mostrando un muy buen nivel con cinco ingresos consecutivos desde el banco, podría meterse como titular. Su inteligencia, manejo de los tiempos y conexión con Milton Delgado son virtudes que el cuerpo técnico valora especialmente. En caso de confirmarse su ingreso, Carlos Palacios sería el que dejaría su lugar en el equipo inicial.

El once empieza a tomar forma

El resto del equipo no tendría grandes modificaciones. En defensa, Juan Barinaga se entrenará con normalidad tras el susto sufrido ante Estudiantes, y será de la partida junto con Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En ataque, Úbeda mantendrá el tridente ofensivo que viene rindiendo al máximo: Milton Giménez y Miguel Merentiel como doble 9, acompañados por el santiagueño Exequiel Zeballos, quien atraviesa su mejor momento de eficacia frente al arco. Además, Edinson Cavani podría volver a ser convocado tras varias semanas de ausencia, aunque todo indica que iniciará en el banco por falta de ritmo.

Probable formación de Boca ante River

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Ander Herrera; Miguel Merentiel, Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Con el Superclásico como examen final del año, Boca se juega mucho más que tres puntos. La clasificación a la Libertadores, el orgullo deportivo y la posibilidad de dejar a River detrás en la tabla serán los condimentos de un duelo que promete máxima tensión en la Bombonera.