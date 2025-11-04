Il Biondo inaugura su cuarta sucursal y se prepara para "La Noche de las Heladerías"

La marca de helados artesanales continúa su expansión con una nueva apertura este jueves 6 de noviembre sobre avenida Belgrano Sur 2879, en la zona sur de la Capital de Santiago del Estero.

La reconocida marca Il Biondo Gelateria, perteneciente a la firma Siubon SRL, sigue creciendo en Santiago del Estero y anunció la inauguración de su cuarta sucursal, que abrirá sus puertas este jueves 6 de noviembre en avenida Belgrano Sur 2879, en la zona sur de la ciudad Capital.

Este nuevo local se suma a las sucursales ya consolidadas en calle Libertad 320 de Santiago del Estero, Libertad 10 de Termas de Río Hondo, y San Martín 2198 en Concepción, Tucumán. Con esta expansión, IlBiondo refuerza su presencia en el norte argentino, ofreciendo al público su línea de helados artesanales de calidad premium.

Con cuatro años de trayectoria, la marca se consolidó por su compromiso con la excelencia, la innovación y el sabor auténtico en cada una de sus creaciones. Además, adelantaron que en las próximas semanas abrirá una nueva sucursal en la ciudad de La Banda, continuando con su plan de crecimiento sostenido en la provincia.

Se preparan para “La Noche de las Heladerías”

De cara al esperado evento que se realizará el jueves 13 de noviembre por la tarde, IlBiondo ya prepara su participación en una jornada que promete sorpresas, descuentos y sabores únicos.

“Es una acción que ya realizamos en 2024 y que queremos repetir este año, contando la historia de este evento y las promociones que tendremos ese día”, explicaron desde la marca, anticipando que los detalles se conocerán durante la mañana del 13 de noviembre.

Con esta nueva apertura y su próxima participación en “La Noche de las Heladerías”, IlBiondo reafirma su compromiso con el crecimiento local y la innovación en el mundo del helado artesanal, consolidándose como una marca que continúa expandiendo su sabor y calidad en cada rincón del país.